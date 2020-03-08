Инесса Шевчук не смогла добиться компенсации от врача

Экс-участница "Дома-2", увеличив грудь, столкнулась с проблемами здоровья. Тогда девушка подала в суд на своего пластического хирурга, потребовав компенсацию в размере одного миллиона рублей. Однако суд отказал Инессе Шевчук.

Как стало известно телеграмм-каналу Mash, звезда телестройки не посещала заседания. Судья решил, что это знак неуважения, и не поддержал девушку.

Первое время после операции красавица была довольна своей новой грудью. Однако вскоре начались проблемы – у нее болела спина. О своих проблемах Шевчук рассказывала поклонникам осенью 2019-го. По ее словам, у нее крутились грудные импланты по часовой стрелке, бюст "жил свой жизнью" и выглядел ужасно. Грудь девушки была в рубцах. Тогда она решила извлечь импланты, но доктор якобы ей отказал. И Шевчук отправилась в суд.

Впрочем, не все интернет-пользователи верили в то, что у звезды "Дома-2" есть проблемы с грудью. Они отмечали, что несмотря на боли, она продолжала заниматься спортом. Журналисты писали, что, возможно, девушка захотела привлечь к себе внимание общественности.

Несмотря на дискомфорт в груди, Шевчук не забывала о своих фанатах и показывала поклонникам свою роскошную фигуру.