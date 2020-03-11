Подравшихся Яббарова и Оганесяна еле разняли на Лобном месте

На просторах долгоиграющей телестройки сцепились Илья Яббаров и Иосиф Оганесян, который встал на сторону своей возлюбленной Александры Черно. Девушка отказалась разговаривать с пожаловавшей на проект мамой, чем вызвала всплеск эмоций у других частников на Лобном месте.

Свои пять копеек вставил и Яббаров, по мнению которого, женщина сделала попытку возобновить теплые отношения с дочерью. Однако Оганесяну оказалась не близка его позиция. Он бестактно перебил говорящего, не дав ему закончить свою мысль.

В итоге разразилась перебранка, среди обсценной лексики которой сложно вычленить литературные слова. Дело дошло до рукоприкладства, очевидцам которой стоило больших усилий, чтобы разнять дебоширов. Эпизод с дракой выйдет в эфир в среду, 11 марта, поздним вечером.

"Держите его семеро!", – анонсировали в инстаграм-аккаунте "Дома-2".

О причине инцидента сообщил портал "Вокруг ТВ".

