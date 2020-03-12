Ведущая "Дома-2" рискнула здоровьем ради Куршевеля

Ксения Бородина катается на лыжах во французских Альпах, несмотря на распространение коронавируса по всей Европе и ограничение перелетов. Снимком из путешествия она поделилась в "Инстаграм".

На фото звезда "Дома-2" показана на балконе с видом на Альпы. Брюнетка стоит на фоне роскошного пейзажа в одном камуфляжном купальнике и теплых сапогах. При этом на кадре видно, что на склонах лежит снег. Подписчики соцсети не удержались от шуток о полуобнаженном виде телеведущей в мороз: "Главное ноги в тепле", "Сколько же там градусов?".

Поклонники, напротив, хвалили Ксению, оценив ее подтянутую фигуру. "Шикарна", "Худышка", "Красивая какая", "Дерзко, стильно, круто", "Ксюша, Вы в отличной форме", "Ты бомба", – не поскупились они на комплименты.

В комментариях также обеспокоились ситуацией с пандемией коронавируса. Сейчас всем, кто возвращается из зараженных стран, придется соблюдать двухнедельный карантин. Поклонники поинтересовались, будет ли придерживаться этого правила Бородина по приезде в Москву: "Потом 2 недели карантина?".

Во Франции, по последним данным, число заболевших коронавирусом достигло почти 2,3 тысячи человек. Причем резкий скачок произошел именно за последние сутки – сегодня на 500 инфицированных больше по сравнению с вчерашним днем, пишет Le Figaro.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Францией, Италией, Германией и Испанией. Ксения Бородина, по ее же словам, шла на этот риск осознанно, чтобы отметить свой день рождения за границей.