Ольге Орловой пандемия коронавируса не мешает отдыхать в горах

Телеведущая улетела из России во Францию. В знаменитом Куршевеле звезда развлекается и наслаждается потрясающей природой Французских Альп. Поклонникам в соцсетях Орлова показала новое фото. Ольга вышла на балкон в одном халатике и босиком, не обращая внимания на снег, лежащий вокруг.

"Хоть бы Олечка тапочки надела холодно", "Не пойму толи отредактировали неудачно, толи ракурс но ноги очень огромные подучились", "Ольга, я вами восхищаюсь!!!!", "Как красиво! Внутренний мир зеркалит во внешний", – откликнулись подписчики на страничке Орловой в "Инстаграм" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ведущая "Дома-2" часто делится с фанатами эффектными снимками. Иногда поклонники упрекают Орлову в чрезмерном использовании фоторедакторов. Ранее Ольга показала свою стройную фигуру на пляже, прикрывшись кокосами, и рассказала правду об отношениях с Владом Кадони.



