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Ведущая "Дома-2" босиком и в халате вышла на мороз

Ведущая "Дома-2" босиком и в халате вышла на мороз
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольге Орловой пандемия коронавируса не мешает отдыхать в горах

Телеведущая улетела из России во Францию. В знаменитом Куршевеле звезда развлекается и наслаждается потрясающей природой Французских Альп. Поклонникам в соцсетях Орлова показала новое фото. Ольга вышла на балкон в одном халатике и босиком, не обращая внимания на снег, лежащий вокруг.

"Хоть бы Олечка тапочки надела холодно", "Не пойму толи отредактировали неудачно, толи ракурс но ноги очень огромные подучились", "Ольга, я вами восхищаюсь!!!!", "Как красиво! Внутренний мир зеркалит во внешний", – откликнулись подписчики на страничке Орловой в "Инстаграм" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ведущая "Дома-2" часто делится с фанатами эффектными снимками. Иногда поклонники упрекают Орлову в чрезмерном использовании фоторедакторов. Ранее Ольга показала свою стройную фигуру на пляже, прикрывшись кокосами, и рассказала правду об отношениях с Владом Кадони.


Фоторепортаж
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Оксана Аклепаева. Фото: vk.com Андрей Кадетов. Кадр youtube.com Мария Политова. Фото: vk.com/mpolitova
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk Кристина Калинина. Кадр youtube.com Оксана Корнева. Кадр youtube.com Петр Авсецин. Фото: vk.com
Валентина МАЙОРОВА

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