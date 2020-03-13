Бывшая участница телестройки уверяет, что из-за особого напитка в ее мозге появились новые клетки

Виктория Боня рассказала о своем таинственном путешествии в Перу. Побывав в джунглях, где прошла древний ритуал, помогающий познать себя, она поделилась уникальном опытом общения с шаманами на шоу Андрея Малахова, которое вйдет в эфир вечером 13 марта.

Церемония "Айваска", на которой присутствовала звезда "Дома-2", считается запрещенной в России и некоторых других странах. На обряде красотке надо было выпить особый напиток, благодаря которому, по ее словам, в мозге появляются новые клетки.

Виктория Боня осталась недовольна тем, как была организована программа. Она считает, что гости "Прямого эфира" не давали ей высказаться, а эксперты совершенно не разбирались в теме. Гости студии и вовсе были против таинственных ритуалов в джунглях Перу.

"Сегодня доказано, что "Айваска" лечит огромное количество заболеваний. Мир закрыт, ограничен... Никогда не пробуйте делать это там, где это запрещено, это самое опасное, что может быть", – сообщила телезвезда в "Инстаграм".

Подобный обряд когда-то прошла и дочь Любови Успенской, правда, опыт Татьяны Плаксиной оказался не таким удачным, как у Виктории Бони. Как считает бывшая участница телестройки, все дело в том, что она не была до конца подготовлена.

Ранее Виктория Боня показалась в роковом образе. До этого ей досталось за откровенный наряд.