Звезда "Дома-2" отдыхает в зараженной стране

Подписчики Ксении Бородиной уже несколько дней заваливают ее аккаунт сообщениями о карантине. Телеведущая не выдержала и резко ответила всем пользователям. Она написала, что сама разберется, что ей делать со всей происходящей ситуацией, а доказывать окружающим, что она соблюдает правила гигиены, Ксения отказывается.

При этом сама знаменитость так и не написала, собирается ли она соблюдать карантин после поездки в зараженную коронавирусом страну.

"Ребят, вы думаете, мне 5 лет и без вашего совета в комментариях я совсем не разберусь в этой жизни. Ситуация неприятная, но давайте не забывать, что страшнее этого вируса может быть ваша паника ненормальная", – написала Бородина в "Инстаграм".

Подписчики начали беспокоится за звезду и всех после того, как она решила отпраздновать свой день рождения вместе с мужем и друзьями во Франции. На фото в социальных сетях знаменитость везде ходит без маски, а пользователи уверены, что сидеть 14 дней дома она не сможет из-за плотного графика.

Вместе с Ксенией Бородиной в отпуск уехала и Ольга Орлова. Получается, сразу две ведущие проекта, согласно указу, должны будут выдержать карантин.

Ольга Бузова не последовала примеру коллег и отказалась от поездки за границу. Впереди у звезды еще несколько концертов, поэтому она не хочет заражать всех своих поклонников.