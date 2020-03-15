Бывшая участница "Дома-2" показалась в необычном образе

Алена Водонаева выложила в "Инстаграм" видео, где она перевоплотилась в злодейку из мультика "101 далматинец". Красавица не только надела пятнистую шубу, но и изменила цвет волос – одна половина головы стала черной, а другая – седой. На кардинальные перемены знаменитость решилась после громкого скандала со своим участием.

Несколько недель журналисты, политики и пользователи социальных сетей обсуждали высказывание Водонаевой о материнском капитале и многодетных семьях. После шумихи в интернете, бывшая участница "Дома-2" сначала сходила на несколько передач, а затем отправилась в полицию, куда ее вызвали на разговор.

Чтобы доказать свою правоту Алена сделала лингвистическую экспертизу, которая показала, что в ее словах не было оскорблений и унижений. Похоже, после всего произошедшего красотка уже оправилась: она путешествует за границу и ходит на публичные мероприятия. Для одного из них она стала седовласой злодейкой.

Ранее Алена Водонаева разревелась из-за болезни сына и повертела ягодицами на вечеринке.