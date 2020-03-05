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Водонаева в тугом корсете раскрыла новые подробности скандала

Водонаева в тугом корсете раскрыла новые подробности скандала
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" сделала свою лингвистическую экспертизу

Алена Водонаева пришла в ресторан в корсете, который подчеркнул ее грудь, и брючном костюме. Эффектное фото красотка разместила в "Инстаграм", где также рассказала последние новости о скандале со своим участием.

После громкого высказывания о материнском капитале и многодетных семьях экс-звезду "Дома-2" пригласили в полицию. После этого сама знаменитость решила провести лингвистическую экспертизу, такую же проводит и МВД. Результаты проверки, которую инициировала брюнетка, уже готовы. Скоро она обещает опубликовать их.

"Сегодня у меня прекрасное настроение. Вечером записываю новый выпуск для своего ютуб-канала. А еще готова МОЯ лингвистическая экспертиза, которую я заказала параллельно с лингвистической экспертизой МВД (которую готовят там). Попозже, после съемки, я опубликую ее здесь. Аминь", – сообщила бывшая участница телестройки в соцсети.

Подписчики ее всячески поддерживают. Они считают, что девушка правильно сделала, высказавшись на такую тему. Некоторые интернет-пользователи, которые не в курсе происходящего, восхищаются только внешностью эффектной девушки.

"Алена, ты очень сильная духом! Я полностью тебя поддерживаю в твоих высказываниях. Борись и победы тебе!", "Алена, не парься, они же не умны", "Нельзя быть красивой такой, вот от того и взялись за Вас", "Всегда обворожительна!", "Ты здесь красивая!", "Сочная бомбита, взгляд кобры", – написали под фото экс-звезды "Дома-2".

Ранее Алена Водонаева в обтягивающих джинсах повертела ягодицами

Дарья ПЕТРОВА

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