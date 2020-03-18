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Экс-ведущая "Дома-2" забеременела от сына миллиардера

Экс-ведущая "Дома-2" забеременела от сына миллиардера
Катя Жужа. Фото: instagram.com/katyajuja555
У девушки уже есть дочь от первого брака

Катя Жужа поделилась с подписчиками в "Инстаграм" радостной новостью. Она опубликовала фото, где демонстрирует изменившуюся фигуру – девушка беременна. Будущего ребенка бывшая ведущая "Дома-2" назвала "самым лучшим подарком".

От предыдущих отношений у нее уже есть дочка. Еще одного малыша брюнетка родит от официального супруга – в конце февраля звезда телестройки вышла замуж за сына миллиардера. Торжество в Подмосковье стало вторым, ранее влюбленные провели церемонию в США.

В беременности девушку подписчики подозревали давно – на снимках она часто показывалась спиной или скрывала живот. Тогда же поползли слухи о возможном отце ребенка, так как супруга звезда "Дома-2" не показывала. Считалось, что у девушки мог быть роман с мужем Ксении Бородиной.

Когда-то девушки были подругами. По некоторым данным, именно Ксения помогла Кате стать ведущей проекта. Потом между звездами произошла ссора, и Жужа вскоре покинула площадку шоу.

Однако поклонников у Кати меньше не стало. Сейчас они разделили с нею радость от предстоящего события: "Поздравляю от всей души! Ну у тебя же не было живота, откуда он взялся?", "Поздравления!! Ура! Это счастье!", "Аааа, я так и знала, круто, поздравляю".

Ранее "Утро" писало, что Катя Кищук ушла из "Дома-2" ради любимого мужчины.

Дарья ПЕТРОВА

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