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У Бузовой резко увеличилась голова

У Бузовой резко увеличилась голова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Звезда "Дома-2" показала изменившуюся часть тела

Ольга Бузова выложила в "Инстаграм" новое видео. На нем знаменитость сначала выглядит как обычно, но потом ее голова резко увеличивается. В таком необычном виде звезда начинает танцевать перед камерой. Поклонники артистки могут быть спокойны: никаких изменений во внешности артистки на самом деле не произошло, она просто использовала фильтры одного из приложений.

В последнее время роликов с необычными фильтрами в аккаунте звезды "Дома-2" появляется все больше. Возможно, влияние на телеведущую оказал ее молодой человек. Давид Манукян прославился именно благодаря вайнам – коротким юмористическим видео.

Теперь певица осваивает новый для себя формат, а ее возлюбленный стал выпускать музыкальные хиты, которые, видимо, посвящает ей. Некоторые подписчики артистки подозревали, что ее отношения с Давидом долго не продлятся, так как он просто хочет прославиться за счет знаменитой красавицы.

Однако молодые люди встречаются уже более полугода. Они живут вместе и не раз намекали в соцсети на возможную свадьбу.

Ранее Ольга Бузова призналась, что серьезно больна, и заговорила о вечном

Дарья ПЕТРОВА

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