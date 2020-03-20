Звезда "Дома-2" в шубе взялась за выпивку из-за коронавируса
Маргарита Керн опубликовала в "Инстаграм" фотографию, где она позирует в длинной шубе и чулках. Под снимком звезда "Дома-2" заявила, что не стала закупаться гречкой из-за коронавируса, а предпочитает пить вино дома.
Подписчики действия бывшей участницы телестройки поддерживают. Они считают правильным спокойствие брюнетки и восхищаются ее внешними данными. По их мнению, девушка прекрасно выглядит в любом образе.
"Все с ума посходили с этим коронавирусом и пошли закупаться гречкой. А я просто закуталась в шубу и бухаю винишко", – написала звезда "Дома-2" в соцсети.
"Правильно и делаешь, я с тобой", "Вы очень красивая", "Шикарная девушка", "Выходите за меня замуж, великолепная Рита", "Правильное решение", - прокомментировали интернет-пользователи.
Маргарита Керн появилась на проекте "Дом-2" в 2016 году. Девушка с пышными формами сразу же привлекла внимание всех зрителей, однако отношения на проекте она построить не смогла и покинула телестройку.
После ухода с проекта она стала популярна в социальных сетях. Выкладывала там пикантные фото и видео со своим участием.
Ранее "Утро" писало об участнице "Дома-2", которая заразилась коронавирусом.
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