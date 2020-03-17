Бывшую участницу проекта увезли в больницу

Анастасия Киушкина, ставшая известной после участия в "Доме-2", подхватила коронавирус. Первые симптомы – покрасневшее горло и насморк – появились у девушки после того, как она вернулась из отпуска во Франции – сообщают журналисты.

Сначала экс-участница проекта сидела дома на карантине, а потом решила обратиться к медикам. Первый анализ на COVID-19 оказался отрицательным, а повторный, который сделали уже после госпитализации, подтвердил болезнь, – добавляет телеграм-канал Mash.

Анастасия Киушкина появилась на проекте "Дом-2" в 2015 году и пробыла там чуть больше полугода, не сумев построить отношений. После ухода с проекта девушка, по слухам, встречалась с рэпером Гуфом и T-killah.

Ранее "Утро" писало об актрисе Ольге Куриленко, которая заразилась вирусом в Америке, а также о руководителе Большого театра, которого также увезли в больницу с симптомами COVID-19.