Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скандал из-за коронавируса разгорелся у Соловьева

Скандал из-за коронавируса разгорелся у Соловьева
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеОдного раза недостаточно: простые правила мытья рук уберегут от нового вируса
Гости бросились друг на друга с кулаками из-за масок

Скандал из-за коронавируса разгорелся в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым". На этот раз гости передачи схлестнулись не из-за Крыма и США, а медицинских масок.

Небезызвестный украинский эксперт Вячеслав Ковтун спросил Владимира Соловьева, зачем вообще производить маски, если они не нужны и не защищают людей. В ответ другой гость передачи Владимир Сергиенко заявил, что медицинская маска нужна больному, чтобы не заразить людей вокруг себя.

После непродолжительного диалога Ковтун предложил Сергиенко "заткнуться". Последний взорвался и назвал украинца "скотиной" и "подонком", а затем пообещал дать по голове. Соловьев драку предотвратил, установив дистанцию в полтора метра, после чего передача продолжилась. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Евгений Иванов
Ответить
Гость: "уже умерли сотни тысяч...". Да чего там, считайте миллиарды. Мы все умрем.
Гость
Ответить
Вот интересно, введут ли санкции против производителей коронавируса, как были санкции после новичка?
После "новичка" умерла одна женщина, а наказали целую страну, при " коронавирусе" уже умерли сотни тысяч, а истинных убийц страны -производителя так и не называют.
Ци
Ответить
Недавно казахстанский ресурс Yvision сообщил, что «источник среди персонала Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы подтвердил, что смертельно опасный коронавирус был разработан именно в этом учреждении».
1
новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей