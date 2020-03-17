Гости бросились друг на друга с кулаками из-за масок

Скандал из-за коронавируса разгорелся в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым". На этот раз гости передачи схлестнулись не из-за Крыма и США, а медицинских масок.

Небезызвестный украинский эксперт Вячеслав Ковтун спросил Владимира Соловьева, зачем вообще производить маски, если они не нужны и не защищают людей. В ответ другой гость передачи Владимир Сергиенко заявил, что медицинская маска нужна больному, чтобы не заразить людей вокруг себя.

После непродолжительного диалога Ковтун предложил Сергиенко "заткнуться". Последний взорвался и назвал украинца "скотиной" и "подонком", а затем пообещал дать по голове. Соловьев драку предотвратил, установив дистанцию в полтора метра, после чего передача продолжилась.

