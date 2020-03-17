Влажные ладони необходимо насухо вытирать и обрабатывать дезраствором

В период пандемии коронавируса каждый человек должен ввести в привычку мытье рук. Впрочем, эта процедура обезопасит организм и от других инфекций.

И к ней нужно подходить ответственно. Если мыть руки меньше 30 сек., то никакой пользы от этого не будет, показал эксперимент с ультрафиолетовой камерой, сообщает Daily Mail. Кроме того, влажные ладони надо тщательно вытирать полотенцем.

Однако, по мнению кандидата медицинских наук Надежды Логиной, засекать время не обязательно, можно просто руководствоваться собственными ощущениями. Намыливать руки следует несколько раз, смывая пену проточной водой. А затем еще обработать их спиртовым дезраствором.

"После этого наносите смягчающий крем, потому что при частом мытье рук образуются трещинки, сухость, а это ворота для проникновения любых инфекций. Даже не только коронавируса, но и тех микробов, которые находятся на коже и могут вызывать воспалительные процессы", – пояснила специалист в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, по последним данным, в России число зараженных вирусом COVID-19 превысило 100 человек.