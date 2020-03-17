Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Гражданам Украины перекрыли въезд в Крым

Гражданам Украины перекрыли въезд в Крым
Фото:Алексей Павлишак/ТАСС
продолжениеКитайцы назвали главную ошибку в борьбе с вирусом COVID-19
Иностранцам запрещено посещать полуостров

Граница Крыма с Украиной на фоне пандемии вируса COVID-19 полностью закрывается с 18 марта по 1 мая. Такое решение приняло правительство России накануне. Об этом сообщила пресс-служба республиканского погрануправления ФСБ РФ.

Отмечается, что въезд на российский полуостров временно ограничен для иностранных граждан и лиц без гражданства через автомобильные и пешеходные пункты пропуска госграницы с Незалежной "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", пишет "Интерфакс". На украинской стороне, соответственно, это КПП "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

В Республику смогут попасть лишь дипломаты и их семьи, водители машин международного автосообщения, экипажи самолетов и кораблей; члены официальных делегаций; граждане с дипломатическими, служебными, обыкновенными визами, выданными в связи со смертью близкого родственника; постоянно проживающие на территории России лица, т.е. имеющие вид на жительство.

Въезжающие в Крым должны быть готовы к мероприятим профилактического характера.

Напомним, накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил, что республиканские власти обратились к Москве с просьбой закрыть границу с Украиной из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сегодня стало известно, что Киев остановил работу своих пограничных пунктов на въезде в Крым до 3 апреля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей