Иностранцам запрещено посещать полуостров

Граница Крыма с Украиной на фоне пандемии вируса COVID-19 полностью закрывается с 18 марта по 1 мая. Такое решение приняло правительство России накануне. Об этом сообщила пресс-служба республиканского погрануправления ФСБ РФ.

Отмечается, что въезд на российский полуостров временно ограничен для иностранных граждан и лиц без гражданства через автомобильные и пешеходные пункты пропуска госграницы с Незалежной "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", пишет "Интерфакс". На украинской стороне, соответственно, это КПП "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

В Республику смогут попасть лишь дипломаты и их семьи, водители машин международного автосообщения, экипажи самолетов и кораблей; члены официальных делегаций; граждане с дипломатическими, служебными, обыкновенными визами, выданными в связи со смертью близкого родственника; постоянно проживающие на территории России лица, т.е. имеющие вид на жительство.

Въезжающие в Крым должны быть готовы к мероприятим профилактического характера.

Напомним, накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил, что республиканские власти обратились к Москве с просьбой закрыть границу с Украиной из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сегодня стало известно, что Киев остановил работу своих пограничных пунктов на въезде в Крым до 3 апреля.

