Сейчас на те же грабли наступают европейцы

Китайские врачи допустили фатальную ошибку при лечении больных коронавирусом. Сами доктора и медсестры были недостаточно защищены от инфекции COVID-19 во время ухода за пациентами.

Сказались дефицит необходимых средств и недостаточная осведомленность медперсонала. Из-за халатного отношения к его безопасности число заразившихся в Ухани стремительно росло. Китайская пневмония унесла жизни минимум 46 медиков, тысячи сотрудников здравоохранения подхватили заразу, которая распространилась далеко за пределы города.

В основном, сообщил начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бинь, пострадали лоры и окулисты, передает Bloomberg. Сейчас на те же грабли наступают специалисты в Европе, отметил профессор Объединенного медицинского колледжа Пекина Ву Донг.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Спустя три месяца опасное заболевание распространилось по всему миру. На прошлой неделе ВОЗ официально объявила о том, что COVID-19 достиг масштаба пандемии.

Сейчас в мире число заразившихся коронавирусом приближается к 200 тысячам. Его жертвами стали больше семи тысяч человек.