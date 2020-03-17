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Шаляпина оставили без продуктов во время пандемии

Шаляпина оставили без продуктов во время пандемии
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
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Певец показал опустевшие прилавки магазина

Прохор Шаляпин поделился в социальных сетях съемкой пустых полок в крупной продуктовой сети. После покупателей остались только несколько пачек крупы. Судя по всему, артисту не удалось запастись едой.

В историях в "Инстаграм"-аккаунте Шаляпин снял один из супермаркетов, в котором не осталось основных продуктов питания из-за распространения коронавируса. Певец показал опустевшие ряды с крупами, которые в первую очередь покупают в последние дни.

Артист обрадовался, что никто не забрал несколько упаковок с зеленой гречкой, которую он любит добавлять в свое фирменное смузи. В истории Шаляпин отметил диетолога, которая удивилась, что никто не разбирает настолько полезный продукт. 

Из-за пандемии китайского коронавируса во многих странах мира люди начали скупать консервы, крупы, макаронные изделия и туалетную бумагу. 

Ранее "Утро" рассказало, что Шаляпин надел военную форму после оскорблений от Цымбалюк.  

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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