Певец показал опустевшие прилавки магазина

Прохор Шаляпин поделился в социальных сетях съемкой пустых полок в крупной продуктовой сети. После покупателей остались только несколько пачек крупы. Судя по всему, артисту не удалось запастись едой.

В историях в "Инстаграм"-аккаунте Шаляпин снял один из супермаркетов, в котором не осталось основных продуктов питания из-за распространения коронавируса. Певец показал опустевшие ряды с крупами, которые в первую очередь покупают в последние дни.

Артист обрадовался, что никто не забрал несколько упаковок с зеленой гречкой, которую он любит добавлять в свое фирменное смузи. В истории Шаляпин отметил диетолога, которая удивилась, что никто не разбирает настолько полезный продукт.

Из-за пандемии китайского коронавируса во многих странах мира люди начали скупать консервы, крупы, макаронные изделия и туалетную бумагу.

Ранее "Утро" рассказало, что Шаляпин надел военную форму после оскорблений от Цымбалюк.