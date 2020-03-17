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Пока еще не поздно: российских туристов призвали срочно вернуться домой

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Ситуация с коронавирусом осложняется с каждым днем. Ряд стран ужесточают меры въезда на их территорию или вовсе закрывают границы, как это сделала Россия. 

Чтобы российские туристы не застряли надолго за границей, в МИД РФ настоятельно рекомендуют им как можно скорее возвращаться на родину. В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что речь идет о тех странах, из которых еще возможно выбраться.

Этот шанс необходимо использовать "независимо от видов транспорта и пересадок", уточняется в тексте, опубликованном на официальном сайте министерства. Там же отмечается, что оказавшиеся в сложном положении российские туристы могут рассчитывать на помощь посольств и генконсульств. 

Напомним, накануне Россия закрыла свои двери для иностранцев и запретила массовые мероприятия. 

Ксения АНДРЕЕВА

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