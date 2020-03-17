Дипломаты настоятельно советуют не затягивать путешествие обратно

Ситуация с коронавирусом осложняется с каждым днем. Ряд стран ужесточают меры въезда на их территорию или вовсе закрывают границы, как это сделала Россия.

Чтобы российские туристы не застряли надолго за границей, в МИД РФ настоятельно рекомендуют им как можно скорее возвращаться на родину. В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что речь идет о тех странах, из которых еще возможно выбраться.

Этот шанс необходимо использовать "независимо от видов транспорта и пересадок", уточняется в тексте, опубликованном на официальном сайте министерства. Там же отмечается, что оказавшиеся в сложном положении российские туристы могут рассчитывать на помощь посольств и генконсульств.

Напомним, накануне Россия закрыла свои двери для иностранцев и запретила массовые мероприятия.