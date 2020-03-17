Телеведущая высказалась после вылазки на рынок на фоне паники из-за вируса

Лариса Гузееве рассказала в социальных сетях, что цены на продукты на рынке увеличились в два раза из-за пандемии коронавируса. Подорожали мясо, овощи и крупы.

Ведущая "Давай поженимся" сняла в историях в "Инстаграм"-аккаунте, как готовит плов и борщ для своего брата. Ей пришлось купить ингредиенты по завышенной стоимости, призналась Гузеева подписчикам.

"Но ничего не поделаешь, готовить для брата надо", – прокомментировала актриса в "Инстаграме". В следующих историях Гузеева продемонстрировала получившиеся блюда и рассказала несколько секретов своего кулинарного мастерства. Сейчас телеведущая находится дома из-за эпидемии китайского коронавируса.

До этого она назвала свою 20-летнюю дочь "сволочью", когда та призналась, что любит мать за то, что она готовит вкусную пасту.

Ранее "Утро" рассказало, что Гузеева пошла против правил шоу "Давай поженимся".