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В Кремле заявили о возможном переносе референдума

В Кремле заявили о возможном переносе референдума
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ Берлин и Париж вошли танки
Референдум состоится 22 апреля, если в России не усугубится ситуация с COVID-19

Через месяц с лишним должна определиться судьба новой Конституции РФ. Однако дату всеобщего голосования могут перенести, если ситуация с коронавирусом в России ухудшится, отметил глава государства Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Он подчеркнул, что референдум состоится в срок, если не будет угрожать жизни и здоровью избирателей. Ведь именно они находятся в приоритете государства, несмотря на важность изменений в основной документ страны.

"Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", – подчеркнул Владимир Владимирович.

Беседу Путина и Памфиловой показал в своем эфире телеканал "Россия 24".   

 

 

Напомним, во вторник, 17 марта, президент РФ подписал указ о референдуме по Конституции, который назначен на 22 апреля 2020 года. 

Ксения АНДРЕЕВА

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