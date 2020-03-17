Референдум состоится 22 апреля, если в России не усугубится ситуация с COVID-19

Через месяц с лишним должна определиться судьба новой Конституции РФ. Однако дату всеобщего голосования могут перенести, если ситуация с коронавирусом в России ухудшится, отметил глава государства Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Он подчеркнул, что референдум состоится в срок, если не будет угрожать жизни и здоровью избирателей. Ведь именно они находятся в приоритете государства, несмотря на важность изменений в основной документ страны.

"Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", – подчеркнул Владимир Владимирович.

Беседу Путина и Памфиловой показал в своем эфире телеканал "Россия 24".

Напомним, во вторник, 17 марта, президент РФ подписал указ о референдуме по Конституции, который назначен на 22 апреля 2020 года.