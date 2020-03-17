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В Берлин и Париж вошли танки

В Берлин и Париж вошли танки
Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
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Пользователи соцсетей делятся видеоподтверждениями

Военная техника обнаружена на улицах Берлина и Парижа. Жители европейских столиц связали увиденное с особыми мерами властей из-за распространения в странах Старого света смертельного коронавируса.

Как пишет портал RuBaltic.Ru, сначала в соцсетях стали выкладывать видеокадры из Парижа. Очевидцы засняли эшелоны с военной техникой на дорогах столицы Франции и ее пригороде.

Аналогичное видео появилось из Берлина. На нем можно наблюдать как армейские грузовики бороздят улицы в районе немецкой столицы Марцан. Пока подлинно неизвестна причина появления бронетехники в главных мегаполисах Европы.

Напомним, буквально в понедельник вечером, 16 марта, президент Пятой Республики Эммануэль Макрон в прямом телеэфире обратился к нации из Елисейского дворца. Об объявил, что границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней с полудня вторника, а поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом приостанавливаются на этот срок.

"Мы находимся в состоянии санитарной войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает", – заявил Макрон и призвал сограждан сидеть по домам и сохранять спокойствие.

На 16 марта в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии зафиксировано 53 647 инфицированных COVID-19, умерло 2304 человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А танки зачем, кого мочить будут.
Гость
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ДБЛ БЛД
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