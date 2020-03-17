Франция пошла на крайние меры из-за пандемии
Угроза распространения коронавируса во Франции настолько велика, что ее президент Эммануэль Макрон, сообщивший о закрытии внешних границ Евросоюза на 30 дней, ввел дополнительные меры в своей стране. Так, практически все передвижения внутри государства запретили.
Из-за того, что французы не соблюдают санитарные нормы и рекомендации Минздрава, в течение 15 дней им нельзя организовывать собрания, семейнные и дружеские встречи. Кроме того, лидер Пятой Республики призвал соотечественников не гулять и не покидать дома без особой нужды. Так, можно подышать свежим воздухом, но нельзя устраивать футбольный матч.
Контролировать перемещения граждан на улицах будут 100 тысяч полицейских, сообщил после выступления президента глава МВД Кристоф Кастанер. По его словам, каждый человек должен будет обосновать, зачем вышел в город, а также в случае, если идет в офис, показать сотрудникам полиции документ, подтверждающий, что работать из дома возможности нет. Штраф за нарушения карантинных мер составит €38, а при повторном – €135, пишет ТАСС.
С субботы, 15 марта, во Франции не работают рестораны, клубы, библиотеки и другие общественные места. Власти страны также решили перенести второй этап муниципальных выборов и приостановить работу над реформами.
В Пятой Республике коронавирус нового типа подхватили 6,6 тысячи человек, 148 из них скончались. Вспышка COVID-19, напоминает РИА ФАН, началась в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
- Анекдот дня на 16 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик