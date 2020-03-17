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Франция пошла на крайние меры из-за пандемии

Франция пошла на крайние меры из-за пандемии
Эмманюэль Макрон. Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВ Санкт-Петербурге госпитализировали 8 зараженных коронавирусом
Власти страны направили 100 тысяч полицейских для контроля тотального карантина

Угроза распространения коронавируса во Франции настолько велика, что ее президент Эммануэль Макрон, сообщивший о закрытии внешних границ Евросоюза на 30 дней, ввел дополнительные меры в своей стране. Так, практически все передвижения внутри государства запретили.

Из-за того, что французы не соблюдают санитарные нормы и рекомендации Минздрава, в течение 15 дней им нельзя организовывать собрания, семейнные и дружеские встречи. Кроме того, лидер Пятой Республики призвал соотечественников не гулять и не покидать дома без особой нужды. Так, можно подышать свежим воздухом, но нельзя устраивать футбольный матч.

Контролировать перемещения граждан на улицах будут 100 тысяч полицейских, сообщил после выступления президента глава МВД Кристоф Кастанер. По его словам, каждый человек должен будет обосновать, зачем вышел в город, а также в случае, если идет в офис, показать сотрудникам полиции документ, подтверждающий, что работать из дома возможности нет. Штраф за нарушения карантинных мер составит €38, а при повторном – €135, пишет ТАСС.

С субботы, 15 марта, во Франции не работают рестораны, клубы, библиотеки и другие общественные места. Власти страны также решили перенести второй этап муниципальных выборов и приостановить работу над реформами.

В Пятой Республике коронавирус нового типа подхватили 6,6 тысячи человек, 148 из них скончались. Вспышка COVID-19, напоминает РИА ФАН, началась в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. 

Полина ИВАНОВА

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