Европейские государства готовятся к худшему развитию событий из-за коронавируса

Евросоюз пошел на жесткие меры для борьбы с COVID-19 и практически ввел военное положение. В полдень 17 марта поездки между неевропейскими странами и ЕС приостанавливаются – внешние границы закрываются. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая по телевизору перед нацией.

Запрет будет действовать в течение 30 дней. Такое решение приняли все европейские лидеры утром, 16 марта, сообщил глава Пятой Республики. И отметил, что угроза китайского вируса стала реальной, передает ТАСС.

"Мы находимся в состоянии войны", – сказал Макрон, добавив, что врага невозможно увидеть, но он наступает.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может пойти на такой шаг, но с 18 марта. Тогда говорилось, что поездки будут разрешены по уважительным причинам. Страны уже несколько дней вводят различные меры для того, чтобы сдержать пандемию коронавируса. Так, Чехия перестала выдавать визы 14 марта.

Россия также пытается не допустить массового заражения в стране. Накануне власти ужесточили карантинные меры.

При этом число больных по всему миру продолжает расти. За сутки COVID-19 подхватили 14 тысяч человек, что следует из данных ВОЗ. Таким образом, всего в мире врачи обнаружили коронавирус у 182 тысяч человек. Как отмечает телеканал "360", в Европе теперь больше зараженных, чем в Китае, где изначально вспыхнула эпидемия.