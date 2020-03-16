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Железный занавес: Евросоюз закрылся для иностранцев

Железный занавес: Евросоюз закрылся для иностранцев
Фото: Martin Ewert / foto2press via ww/www.globallookpress.com
Граждане третьих стран не смогут попасть в шенгенскую зону

Старый Свет готов закрыть свои двери для гостей. Из-за пандемии коронавируса Евросоюз намерен ограничить въезд в шенгенскую зону. 

Будут ли приняты экстренные меры, решится в понедельник, 16 марта, передает Financial Times. О запрете на пересечение границы ЕС лиц из третьих стран издание узнало от осведомителя. 

Позже стало известно, что глава ЕС ввел 30-дневные ограничения на въезд. Они не распространяются на веские причины. Речь идет лишь о незначительных поездках. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Пример с европейского братства могут взять и другие страны части света. К примеру, о закрытии границы поговаривают Кипр, Румыния с Хорватией, а также Болгария и Ирландия. На какой стороне окажется Великобритания, пока неизвестно. 

Напомним, ранее, 14 марта, из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией выдачу шенгенских виз приостановила Чехия. В России также ужесточили карантинные меры

На прошлой неделе ВОЗ официально объявила о пандемии вируса COVID-19. По последним данным, по всеми миру им болеют 169 387 человек. Жертвами так называемой китайской пневмонии более шести с половиной тысяч. Медикам удалось вылечить более 77 тыс. пациентов.

Ксения АНДРЕЕВА

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