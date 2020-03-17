Норвежский киноактер рассказал о симптомах заболевания

Кристофер Хивью, сыгравший в популярном сериале "Игра престолов", заразился коронавирусом. Артист сдал тест, и он оказался положительным. Об этом знаменитый актер рассказал в "Инстаграм".

По словам Кристофера Хивью, сейчас он с семьей изолировался дома. Норвежец отметил, что в целом чувствует себя хорошо и ощущает лишь легкие симптомы простуды.

Звезда "Игры престолов" напомнила, что не все переносят коронавирус в такой форме – для некоторых заболевание может иметь серьезные последствия. Поэтому актер призвал своих подписчиков чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в 1,5 м и карантин. По словам Хивью, нужно делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса.

Карьеру актера Кристофер Хивью начал в 2001 г., однако мировую известность приобрел после сериала "Игра престолов", первый сезон которого вышел в 2011 году. Там он сыграл Тормунда Великанью Смерть – одного из основных персонажей последних сезонов телесериала.

Ранее коронавирусом заразились "девушка Бонда" Ольга Куриленко и звезда фильма "Тор" Идрис Эльба.