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Звезда "Тора" заразился коронавирусом

Звезда "Тора" заразился коронавирусом
Идрис Эльба. Фото: Chloe Bell/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
продолжениеНазваны самые опасные места в магазинах во время пандемии коронавируса
Идрис Эльба сообщил о положительном результате анализов

Британский актер озвучил страшный диагноз.

Звезда фильмов "Тор" и "Рок-н-рольщик" Идрис Эльба рассказал в своем Твиттере, что у него нашли коронавирус. Он сдал тест, результат оказался положительный. Об этом ему сообщили сегодня утром.

47-летнего артиста уже отправили на карантин, однако симптомов заболевания у него пока нет.

Эльба чувствует себя нормально, обещает держать народ в курсе относительно своего состояния и призывает не поддаваться панике.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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