Британский актер озвучил страшный диагноз.

Звезда фильмов "Тор" и "Рок-н-рольщик" Идрис Эльба рассказал в своем Твиттере, что у него нашли коронавирус. Он сдал тест, результат оказался положительный. Об этом ему сообщили сегодня утром.

47-летнего артиста уже отправили на карантин, однако симптомов заболевания у него пока нет.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ