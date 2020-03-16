"Девушка Бонда" заразилась коронавирусом
Ольга Куриленко подхватила коронавирус, которым болеет уже практически неделю. Об этом кинозвезда рассказала на своей странице в "Инстаграм".
По словам "девушки Бонда", сейчас она сидит дома в изоляции. Основными симптомами у себя она назвала температуру и слабость. А вот кашля при коронавирусе может и не быть, ответила на комментарии подписчиков Куриленко. По словам актрисы, от него она страдает только по утрам.
Артистка также рассказала о том, как справляется эту неделю. Она отметила, что лечения от вируса нет, поэтому приходится ждать, когда болезнь отступит сама. Врачи порекомендовали пить звезде парацетамол, чтобы сбить температуру. "Все. Больше нечего делать", – подвела итог Ольга.
Помимо рекомендаций врачей, Куриленко также принимает витамины, ест чеснок и пьет воду с лимоном, поделилась она с подписчиками. В описании к посту актриса также призвала всех к осторожности и добавила, что лучше принимать всерьез болезнь и ее симптомы.
Ольга Куриленко родилась на Украине, откуда уехала в 16 лет, чтобы начать карьеру модели в Париже. Звезда снималась для обложек известных журналов, а затем получила первую роль в кино, сыграв в картине "Париж, я люблю тебя". Наибольшую известность приобрела после роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".
Куриленко – не единственная звезда, заразившаяся коронавирусом. Не смогли уберечься от инфекции и другие голливудские актеры, высокопоставленные чиновники и известные спортсмены.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Коронавирус стремительно расползается по России
Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
- Анекдот дня на 16 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик