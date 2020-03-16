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"Девушка Бонда" заразилась коронавирусом

"Девушка Бонда" заразилась коронавирусом
Ольга Куриленко. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Знаменитую актрису изолировали

Ольга Куриленко подхватила коронавирус, которым болеет уже практически неделю. Об этом кинозвезда рассказала на своей странице в "Инстаграм".

По словам "девушки Бонда", сейчас она сидит дома в изоляции. Основными симптомами у себя она назвала температуру и слабость. А вот кашля при коронавирусе может и не быть, ответила на комментарии подписчиков Куриленко. По словам актрисы, от него она страдает только по утрам.

Артистка также рассказала о том, как справляется эту неделю. Она отметила, что лечения от вируса нет, поэтому приходится ждать, когда болезнь отступит сама. Врачи порекомендовали пить звезде парацетамол, чтобы сбить температуру. "Все. Больше нечего делать", – подвела итог Ольга.

Помимо рекомендаций врачей, Куриленко также принимает витамины, ест чеснок и пьет воду с лимоном, поделилась она с подписчиками. В описании к посту актриса также призвала всех к осторожности и добавила, что лучше принимать всерьез болезнь и ее симптомы.

Ольга Куриленко родилась на Украине, откуда уехала в 16 лет, чтобы начать карьеру модели в Париже. Звезда снималась для обложек известных журналов, а затем получила первую роль в кино, сыграв в картине "Париж, я люблю тебя". Наибольшую известность приобрела после роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Куриленко – не единственная звезда, заразившаяся коронавирусом. Не смогли уберечься от инфекции и другие голливудские актеры, высокопоставленные чиновники и известные спортсмены.

Карина СИРАЗОВА

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