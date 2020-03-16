Количество жертв начнет увеличиваться в ближайшие дни и недели

COVID-2019 только начинает бушевать в Европе. Не исключено, что в скором времени жертв пневомонии, которую вызывает эта зараза, станет в разы больше. Такой неутешительный прогноз сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

По его словам, вспышка коронавируса в Италии развивалась дольше, чем в других европейских государствах, поэтому больше пациентов либо покинут больницы здоровыми, либо умрут.

"В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели", – рассказал Язаревич РИА "Новости".

Также представитель ВОЗ добавил, что эксперты организации не могут предсказать, когда начнется пик заражений в Италии. Однако он заметил, что многие люди, которые уже скончались, подхватили вирус две – три недели назад. Язаревич сообщил, что резкое увеличение зараженных от трех до сотен человек привело к тому, что итальянские специалисты не могут в полной мере отслеживать контакты больных и изолировать этих людей. Проблему усугубляет тот факт, что на севере Италии "не было четкой эпидемиологической связи".

ВОЗ объявил 11 марта о том, что вспышка нового типа коронавируса COVID-2019 достигла масштабов пандемии. В мире 153 тысячи человек в 140 странах подхватили эту китайскую заразу, большинство выздоровели, но 5,7 тысячи пациентов скончались. При этом в Китае выздоровели к 16 марта 95% зараженных, о чем говорят данные международной базы статистики Worldometers.

Многие стран закрывают границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Европу лихорадит от распространения COVID-2019, и там бессильны в борьбе с ним.