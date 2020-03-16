Европу ждет новая волна смертности от коронавируса
COVID-2019 только начинает бушевать в Европе. Не исключено, что в скором времени жертв пневомонии, которую вызывает эта зараза, станет в разы больше. Такой неутешительный прогноз сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
По его словам, вспышка коронавируса в Италии развивалась дольше, чем в других европейских государствах, поэтому больше пациентов либо покинут больницы здоровыми, либо умрут.
"В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели", – рассказал Язаревич РИА "Новости".
Также представитель ВОЗ добавил, что эксперты организации не могут предсказать, когда начнется пик заражений в Италии. Однако он заметил, что многие люди, которые уже скончались, подхватили вирус две – три недели назад. Язаревич сообщил, что резкое увеличение зараженных от трех до сотен человек привело к тому, что итальянские специалисты не могут в полной мере отслеживать контакты больных и изолировать этих людей. Проблему усугубляет тот факт, что на севере Италии "не было четкой эпидемиологической связи".
ВОЗ объявил 11 марта о том, что вспышка нового типа коронавируса COVID-2019 достигла масштабов пандемии. В мире 153 тысячи человек в 140 странах подхватили эту китайскую заразу, большинство выздоровели, но 5,7 тысячи пациентов скончались. При этом в Китае выздоровели к 16 марта 95% зараженных, о чем говорят данные международной базы статистики Worldometers.
Многие стран закрывают границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Европу лихорадит от распространения COVID-2019, и там бессильны в борьбе с ним.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
- Анекдот дня на 16 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик