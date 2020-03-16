Россия отгородилась от Белоруссии из-за вируса-убийцы
Россия закрывает границы с Белоруссией из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, как передает ТАСС, такая мера принята, чтобы не допустить распространения китайской заразы. Мишустин сообщил, что страна и дальше будет действовать на опережение.
Также
премьер-министр России рассказал, какие еще будут приняты меры. Так, государство рассматривает вариант потратить 300 млрд
руб., чтобы поддержать социальную сферу и экономику. Для этого создадут
специальный фонд. Со вторника, 17 марта, в городах отменяются ограничения логистики
в городах для транспорта торговых сетей.
По словам Мишустина, появится фонд для того, чтобы выдавать премии врачам, которые борются с коронавирусом. Также правительство расширит программы льготного кредитования бизнеса. На таможне сделают "зеленый коридор" для импорта товаров первой необходимости. Кроме того, туристической и авиаотрасли дадут отсрочку по взысканию налогов, позже такая мера может распространиться на другие отрасли, передает телеграм-канал "Говорит Москва".
До этого Россия закрыла сухопутные границы с Польшей и Норвегией. Массово приостановились авиаполеты во многие города Европы, железнодорожное сообщение на Украину, в Молдавию, Польшу, Германию и Чехию остановили.
Ранее "Утро" писало, что первые случаи заражения коронавирусом в республиках бывшего СССР были зафиксированы в Литве и Белоруссии.
Новость дополняется.
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