Люди не смогут попасть в соседнюю страну из-за пандемии

Россия закрывает границы с Белоруссией из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, как передает ТАСС, такая мера принята, чтобы не допустить распространения китайской заразы. Мишустин сообщил, что страна и дальше будет действовать на опережение.

Также премьер-министр России рассказал, какие еще будут приняты меры. Так, государство рассматривает вариант потратить 300 млрд руб., чтобы поддержать социальную сферу и экономику. Для этого создадут специальный фонд. Со вторника, 17 марта, в городах отменяются ограничения логистики в городах для транспорта торговых сетей.



По словам Мишустина, появится фонд для того, чтобы выдавать премии врачам, которые борются с коронавирусом. Также правительство расширит программы льготного кредитования бизнеса. На таможне сделают "зеленый коридор" для импорта товаров первой необходимости. Кроме того, туристической и авиаотрасли дадут отсрочку по взысканию налогов, позже такая мера может распространиться на другие отрасли, передает телеграм-канал "Говорит Москва".

До этого Россия закрыла сухопутные границы с Польшей и Норвегией. Массово приостановились авиаполеты во многие города Европы, железнодорожное сообщение на Украину, в Молдавию, Польшу, Германию и Чехию остановили.

Ранее "Утро" писало, что первые случаи заражения коронавирусом в республиках бывшего СССР были зафиксированы в Литве и Белоруссии.

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