Телеведущая стала жертвой нападок

Регина Тодоренко вместе с певицей Валерией и Филиппом Киркоровым продолжает участвовать в съемках одного из шоу. Но артистам приходится сталкиваться с проблемами из-за распространяющегося коронавируса. Звезда "Орла и решки" призналась, что часто получает гневные сообщения от подписчиков. Ее обвиняют в том, что она веселится, пока другие люди погибают.

Телеведущая считает, что из-за COVID-19 не нужно расстраиваться и паниковать. Наоборот, важно сохранять позитивный настрой.

"Мы стараемся не падать духом и продолжаем поддерживать бодрое настроение через экраны TВ... Но я частенько сталкиваюсь с обвинениями от разных индивидуумов: "Пока одни погибают, другие веселятся", - написала Тодоренко в "Инстаграм".

Подписчики по-разному отнеслись к посту бывшей ведущей шоу "Орел и решка". Некоторые уверены, что знаменитость ведет себя правильно, другие считают, что общий карантин – единственный способ избежать распространения болезни.

"Дистанцирование – это единственная защита от вируса. Надеюсь, что введут полный карантин, не только для учебных заведений", "И до вируса люди умирали и ничего... Все веселились... Вирус есть и будет! И если мы все дружненько будем грустить, то лучше не станет", "Ну вот опять, от обычного гриппа смертность больше, от рака и т.п, так что теперь планетой уйти в траур вечный?" – прокомментировали фотографию жены Влада Топалова в соцсети.

Многие звезды из-за угрозы распространения COVID-19 прервали выступления и гастроли. Например, Филипп Киркоров перенес концерты за границей. Ольга Бузова решилаотказаться от поездок в Европу, чтобы обезопасить себя. Есть и те, кто вовсе не верит в существующую угрозу – Анфиса Чехова назвала коронавирус простой выдумкой.