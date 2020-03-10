Ведущая "Дома-2" мечтала съездить во Францию

Ольга Бузова еще в декабре решила устроить сюрприз Давиду Манукяну – совместную поездку на концерт певицы Мадонны в Париж. Однако теперь отпуск придется отменить из-за короновируса – звезда не может позволить себе две недели после сидеть на карантине дома, как предписывают медики.

Из-за всего произошедшего звезда расстроилась, ведь она заранее купила билеты, забронировала ресторан и освободила место в своем плотном графике.

"Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны", – написала Бузова в социальных сетях.

Нарушать запреты медиков артистка не решилась, ведь в марте у нее намечено много концертов, а подвергать поклонников опасности она не хочет. Также Ольга призвала всех соблюдать меры безопасности.

Подписчики Бузовой под ее фото в защитной маске благодарят ее за сознательность и негативно отзываются о ее коллеге. Ксения Бородина отмечает день рождения во Франции. Пользователи считают, что сидеть две недели дома после ведущая "дома-2" не будет, что создает опасность для окружающих.

"А будет ли Бородина на карантине сидеть и отменять все свои съемки? Сомнения что-то...", "Умничка Олечка, хоть кто-то головой думает!", "Правильно, здоровье важнее. Еще успеете посмотреть", – высказали свое мнение в интернете.

Ранее Ольга Бузова рассказала о расставании с возлюбленным.