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"Мы не будем видеться": Бузова заговорила о расставании с возлюбленным

"Мы не будем видеться": Бузова заговорила о расставании с возлюбленным
Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущую "Дома-2" поставили перед сложным выбором

Ольге Бузовой задали несколько вопросов о том, от чего она сможет отказаться. Один из вопросов поставил звезду в тупик. Ведущий поинтересовался, что выберет знаменитость: месяц не видеть Давида Манукяна или никогда больше не есть устрицы. Артистка не могла определиться и отказалась отвечать на вопрос. А после добавила, что с возлюбленным ей придется расстаться.

"Он сейчас уезжать на гастроли. Мы и так не будем видеться месяц", – объяснила Бузова.

 Также она выбрала между закрытием "Дома-2" и ночевкой на гастролях в хостелах. Знаменитость ответила, что будет жить в хостеле, лишь бы телестройка осталась в эфире. Видео с ответами певица опубликовала в "Инстаграм".

Ольга Бузова и Давид Манукян вместе около полугода. Сначала пару поймали на улице, а уже после сама звезда призналась, что живет с популярным блогером. В интернете также обсуждают возможную свадьбу знаменитости и ее предполагаемую беременность. Однако пока об этом, похоже, говорить не приходиться: живот брюнетки выглядит плоским.

Рядом с возлюбленным Ольга Бузова открыла в себе еще и актерский талант. Вместе с Давидом Манукном она снимает смешные ролики для "Инстаграм". 

Дарья ПЕТРОВА

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