Украинцы штурмуют границы из-за коронавируса
На госгранице Украины с Польшей давка. Вторые сутки там работает лишь три пункта пропуска, а в полночь 17 марта закроются и они. Так власти пытаются защититься от эпидемии коронавируса.
Многокилометровые очереди из автобусов и частных автомобилей скопились на границе с Польшей еще несколько дней назад. Магазинов и кафе рядом нет, а ведь люди там находятся многие часы.
"Это просто жесть – люди толпами приезжают к границе на такси и частниками. Наши барыги в Польше уже наживаются: везут до КПП за 150 – 200 злотых, это 1000 – 1300 гривен, часто не объяснив, что дальше своим ходом, пеший ведь закрыт", – приводит "Страна.ua" рассказ очевидца.
Пересечь границу пешком нельзя. Автобусы же переполнены, и водители не берут тех, кто оказался у КПП без автомобиля, поскольку их штрафуют за перегруз. Но с 17 марта через границу не будут пускать и автобусы. Украинцам, которые не успеют вернуться до этого срока, придется обращаться в посольства и консульства. Для многих это проблема: они не хотят сообщать, что работают за рубежом. Поэтому тысячи людей, среди которых и дети, осаждают границу, готовясь, при необходимости, прорываться силой.
Заробитчане стали массово возвращаться домой после того, как Варшава ввела карантин из-за пандемии COVID-19. Но в ночь с 14 на 15 марта были закрыты более сотни пунктов пропуска. Работать продолжили только три – Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская, – и там оказались не готовы к наплыву десятков тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта объявил, что граждане страны должны вернуться домой в течение трех дней. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль успокоил соотечественников, что каждый сможет приехать, несмотря на отмену рейсов и закрытие КПП, передает "Обозреватель". Однако, по подсчетам Киева, за рубежом в тот момент находились всего 43 тысяч украинцев. Ситуация только на границе с Польшей показывает, что эти данные сильно преуменьшены.
Украина закрывает границу с 00:00 17 марта как минимум на две недели, напоминает телеканал "360".
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
- Анекдот дня на 16 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик