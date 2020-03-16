Власти Незалежной оставили граждан на произвол судьбы

На госгранице Украины с Польшей давка. Вторые сутки там работает лишь три пункта пропуска, а в полночь 17 марта закроются и они. Так власти пытаются защититься от эпидемии коронавируса.

Многокилометровые очереди из автобусов и частных автомобилей скопились на границе с Польшей еще несколько дней назад. Магазинов и кафе рядом нет, а ведь люди там находятся многие часы.

"Это просто жесть – люди толпами приезжают к границе на такси и частниками. Наши барыги в Польше уже наживаются: везут до КПП за 150 – 200 злотых, это 1000 – 1300 гривен, часто не объяснив, что дальше своим ходом, пеший ведь закрыт", – приводит "Страна.ua" рассказ очевидца.

Пересечь границу пешком нельзя. Автобусы же переполнены, и водители не берут тех, кто оказался у КПП без автомобиля, поскольку их штрафуют за перегруз. Но с 17 марта через границу не будут пускать и автобусы. Украинцам, которые не успеют вернуться до этого срока, придется обращаться в посольства и консульства. Для многих это проблема: они не хотят сообщать, что работают за рубежом. Поэтому тысячи людей, среди которых и дети, осаждают границу, готовясь, при необходимости, прорываться силой.

Заробитчане стали массово возвращаться домой после того, как Варшава ввела карантин из-за пандемии COVID-19. Но в ночь с 14 на 15 марта были закрыты более сотни пунктов пропуска. Работать продолжили только три – Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская, – и там оказались не готовы к наплыву десятков тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта объявил, что граждане страны должны вернуться домой в течение трех дней. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль успокоил соотечественников, что каждый сможет приехать, несмотря на отмену рейсов и закрытие КПП, передает "Обозреватель". Однако, по подсчетам Киева, за рубежом в тот момент находились всего 43 тысяч украинцев. Ситуация только на границе с Польшей показывает, что эти данные сильно преуменьшены.

Украина закрывает границу с 00:00 17 марта как минимум на две недели, напоминает телеканал "360".