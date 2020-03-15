В Старом свете россияне смогут посетить только столицы

Количество людей, заражавшихся коронавирусом, превысило отметку в 150 тыс. человек. Чтобы как-то сдержать распространение заразы, многие государства приняли решение закрыть границы. "Утро" выяснило, в какие страны россиянам попасть еще можно, а в какие уже нет.

С 16 марта, как сообщали журналисты, из РФ можно будет вылететь только в столицы Европейских государств, например, в Рим, Берлин, Париж, Мадрид и т.д. Регулярные рейсы будут выполняться только из аэропорта Шереметьево, при этом запрет не коснется чартерных рейсов.

Кроме того, из России можно будет попасть только в столицы Норвегии и Швейцарии. Остальные рейсы в эти страны под запретом. Полеты в Великобританию пока сохраняются.

С 17 марта нельзя будет поехать и на Украину – власти страны прекращают авиасообщение на две недели. Попасть в Незалежную не получится и на поезде. РЖД через несколько дней приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией. Ранее под запрет попали поезда в Польшу, Германию, Чехию, сообщает РЖД на официальном сайте.

Сухопутные границы между Польшей, РФ и Норвегией также закрыты. Исключение из правил сделают для граждан Белоруссии и людей с видом на жительство.

Попасть в Грузию через Армению и Азербайджан россияне не смогут, потому что страна ограничила въезд, добавляет "Sputnik Грузия". Пока остаются открытыми границы между Россией и Белоруссией, также без ограничений можно улететь в Турцию и Таиланд.