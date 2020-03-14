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Граница на замке: Россия закрылась для двух стран

продолжениеЖители Кемерова заразились коронавирусом
Власти усиливают меры по борьбе с коронавирусом

Распоряжение вступит в силу в воскресенье, 15 марта. Документ утвердил премьер России Михаил Мишустин. Комплекс мер по сдерживанию распространения коронавируса по стране включает закрытие сухопутной границы с двумя странами – Польшей и Норвегией. Иностранцам запретят въезжать в Россию, исключение составят граждане Белоруссии, а также члены официальных делегаций и те, у кого есть вид на жительство в нашей стране.

Кроме того, ряд распоряжений дан Роспотребнадзору, Минздраву, Минпромторгу. Медицинским учреждениям должны донести информацию о первой помощи при коронавирусе, министерству промышленности и торговли необходимо выяснить объем производства средств для защиты и дезинфекции, которые применяются для профилактики. Документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее о необходимости закрыть границы России высказался бизнесмен Олег Дерипаска.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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