Границы России захотели закрыть из-за китайского вируса
Об эпидемии коронавируса, которая может нанести нашей стране непоправимый ущерб, высказался бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, границы России из-за коронавируса необходимо закрыть "уже завтра". Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Неизбежность подобных экстренных мер, несмотря на малое число заболевших на фоне остальных стран, Дерипаска обосновал беспечностью россиян. По его мнению, люди наплевательски относятся к безопасности как собственной, так и окружающих.
"Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных", – подчеркнул он.
Если меры по борьбе с распространением вируса не ужесточить, последствия для страны будут еще более страшными, чем развал Союза в 1991 году, говорится в сообщении.
На этом фоне Дерипаска предлагает отменить все массовые мероприятия и закрыть границы на два месяца. Россиян при этом следует перевести на удаленную работу, заявил он. На подготовку необходимых для этого мер он отводит всего два дня.
В качестве примера бизнесмен привел вспышку лихорадки Эбола в Африке, которую удалось подавить только благодаря изоляции Гвинеи и слаженной работе российских врачей, полицейских и военных.
По последним данным, число заразившихся COVID-19 в России составляет 45 человек. Накануне стало известно еще об 11 больных – в Москве, Питере, Пермском крае, Московской и Ленинградской областях.
Как сообщалось ранее, власти временно ограничили авиасообщение со странами ЕС, а также Швейцарией и Норвегией. Распоряжение вступит в силу с понедельника, 16 марта.
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