Рост числа заболевших невозможно будет остановить, если не принять экстренные меры

Об эпидемии коронавируса, которая может нанести нашей стране непоправимый ущерб, высказался бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, границы России из-за коронавируса необходимо закрыть "уже завтра". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Неизбежность подобных экстренных мер, несмотря на малое число заболевших на фоне остальных стран, Дерипаска обосновал беспечностью россиян. По его мнению, люди наплевательски относятся к безопасности как собственной, так и окружающих.

"Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных", – подчеркнул он.

Если меры по борьбе с распространением вируса не ужесточить, последствия для страны будут еще более страшными, чем развал Союза в 1991 году, говорится в сообщении.

На этом фоне Дерипаска предлагает отменить все массовые мероприятия и закрыть границы на два месяца. Россиян при этом следует перевести на удаленную работу, заявил он. На подготовку необходимых для этого мер он отводит всего два дня.

В качестве примера бизнесмен привел вспышку лихорадки Эбола в Африке, которую удалось подавить только благодаря изоляции Гвинеи и слаженной работе российских врачей, полицейских и военных.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в России составляет 45 человек. Накануне стало известно еще об 11 больных – в Москве, Питере, Пермском крае, Московской и Ленинградской областях.

Как сообщалось ранее, власти временно ограничили авиасообщение со странами ЕС, а также Швейцарией и Норвегией. Распоряжение вступит в силу с понедельника, 16 марта.