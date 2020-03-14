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Российские сенаторы лишились заграничных поездок

продолжениеГраница на замке: Россия закрылась для двух стран
Парламентариям нельзя покидать Россию из-за коронавируса

Российские сенаторы теперь могут уехать за границу лишь в случае крайней необходимости. Паспорта им будет выдавать лично спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая и сообщила о запрете ее коллегам покидать страну. 

Такая мера принята из-за коронавируса, которым в мире заразились уже 145 тысяч человек. Также, как передает ТАСС, все визиты российских делегаций за рубеж перенесут на более благоприятное время, когда будет понятно, что ситуация стабилизировалась. А прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается. 

Матвиенко добавила, что паниковать и нагнетать обстановку не стоит, но и недооценивать опасность ситуации также неверно, поэтому лучше перестраховаться. 

В России медики диагностировали коронавирус у 45 пациентов. 

Полина ИВАНОВА

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