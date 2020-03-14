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Жители Кемерова заразились коронавирусом

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Китайскую заразу диагностировали еще у двух россиян

В инфекционной больнице №8 города Кемерово оказались два местных жителя, у которых подтвердили коронавирус, вызывающий пневмонию. Об этом рассказала журналистам пресс-служба облправительства Кузбасса. 

Россиян, как передает "Интерфакс", госпитализировали накануне, 13 марта. Еще один человек с подозрением на этот диагноз попал в больницу в Новокузнецке.

Таким образом, число зараженных COVID-2019 в России возросло до 47 человек. В мире же китайскую заразу подхватили более 145 тысяч, 5422 пациента скончались, 72 тысячи зараженных излечились. 

Полина ИВАНОВА

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