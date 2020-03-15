Во всем мире ужасающая цифра уже перешагнула отметку в 150 тысяч

Оперативный штаб сообщил, что за сутки число заложников CODIV-19 в России увеличилось на 4 человека. Теперь от инфекции страдает 63 гражданина страны.

По последним данным, все, кто стал новым носителем "китайской заразы", вернулись из Европы в прошедшие две недели, пишет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

В настоящий момент в мире насчитывается более 150 тысяч зараженных инфекцией из КНР. Из них 88 тысяч живут в Китае, где, по словам врачей, эпидемия уже пошла на спад.

Пик распространения коронавируса сейчас переживает Старый свет. Число зараженных с каждым днем увеличивается на сотни человек.

В Америке приняты беспрецедентные меры безопасности для того, чтобы CODIV-19 не "поселился" во всех штатах огромного государства. Лидер США Дональд Трамп сам сдал тест на наличие инфекции и получил отрицательный результат. Кроме того, мистер президент возмутился отвратительной работой больниц и клиник, которые не могут обеспечить население не только всем необходимым, но даже масками. Экстренное совещание по вопросам защиты американцев от CODIV-19 состоялось 13 марта.