Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Число "заложников коронавируса" в России постоянно растет

Число "заложников коронавируса" в России постоянно растет
Фото: pixabay.com
Во всем мире ужасающая цифра уже перешагнула отметку в 150 тысяч

Оперативный штаб сообщил, что за сутки число заложников CODIV-19 в России увеличилось на 4 человека. Теперь от инфекции страдает 63 гражданина страны.

По последним данным, все, кто стал новым носителем "китайской заразы", вернулись из Европы в прошедшие две недели, пишет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

В настоящий момент в мире насчитывается более 150 тысяч зараженных инфекцией из КНР. Из них 88 тысяч живут в Китае, где, по словам врачей, эпидемия уже пошла на спад.

Пик распространения коронавируса сейчас переживает Старый свет. Число зараженных с каждым днем увеличивается на сотни человек.

В Америке приняты беспрецедентные меры безопасности для того, чтобы CODIV-19 не "поселился" во всех штатах огромного государства. Лидер США Дональд Трамп сам сдал тест на наличие инфекции и получил отрицательный результат. Кроме того, мистер президент возмутился отвратительной работой больниц и клиник, которые не могут обеспечить население не только всем необходимым, но даже масками. Экстренное совещание по вопросам защиты американцев от CODIV-19 состоялось 13 марта. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Евгений Иванов
Ответить
Трепещите! Молитесь усерднее! Зовите Кашпировского! Пока надежда последней еще не покинула то. что может покинуть....
1
новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей