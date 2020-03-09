Президент США заявил, что его это мало беспокоит

Лидера Америки Дональда Трампа могли заразить CODIV-19. Глава Союза консерваторов США Мэтт Шлапп признался, что перед тем, как выйти на одну сцену с президентом и пожать ему руку, пообщался с человеком, у которого в последствии обнаружили коронавирус.

В воскресном эфире телеканала Fox News политик признался, что контакт был очень коротким, а сам носитель заболевания не пришел на мероприятие, где выступал Трамп.

Президент Америки, в свою очередь, объяснил, что даже если заболевший и пришел на встречу, его "совершенно не беспокоит" данная ситуация.

Беспечность лидера США поражает. Ведь тревожные сообщения озаболевших каждый день наполняют Интернет-пространство и СМИ. Сейчас в мире насчитывается около 110 тысяч больных. Больше других стран от скорости распространения коронавируса страдает Италия.