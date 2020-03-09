Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дональда Трампа могли заразить коронавирусом

Дональда Трампа могли заразить коронавирусом
Дональд Трамп. Фото: pixabay.com
Президент США заявил, что его это мало беспокоит

Лидера Америки Дональда Трампа могли заразить CODIV-19. Глава Союза консерваторов США Мэтт Шлапп признался, что перед тем, как выйти на одну сцену с президентом и пожать ему руку, пообщался с человеком, у которого в последствии обнаружили коронавирус.

В воскресном эфире телеканала Fox News политик признался, что контакт был очень коротким, а сам носитель заболевания не пришел на мероприятие, где выступал Трамп.

Президент Америки, в свою очередь, объяснил, что даже если заболевший и пришел на встречу, его "совершенно не беспокоит" данная ситуация. 

Беспечность лидера США поражает. Ведь тревожные сообщения озаболевших каждый день наполняют Интернет-пространство и СМИ. Сейчас в мире насчитывается около 110 тысяч больных. Больше других стран от скорости распространения коронавируса страдает Италия

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса

Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей