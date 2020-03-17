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Сябитова назвала пандемию лучшим временем для любви

Сябитова назвала пандемию лучшим временем для любви
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сваха из "Давай поженимся" посоветовала заняться личной жизнью

Роза Сябитова рассказала, что в тяжелое для общества время наступает самый жаркий период для поиска второй половины. Ведущая предложила заняться этим россиянам во время эпидемии COVID-19. 

В подобное время люди начинают понимать, что рядом нужна опора в виде любимого человека и семьи, считает телеведущая. Сябитова проводит консультации ищущим любовь дистанционно: это помогает ей лучше узнать кандидатов на счастливые отношения. 

При экстремальных условиях люди раскрываются и показывают свой характер, цитирует Сябитову "Ридус". По словам свахи, с партнеров "сходит пена и остается характер": на фоне тяжелой ситуации в мире легче найти настоящего мужчину или женщину. 

В условиях общественных ограничений из-за эпидемии коронавируса главной площадкой для поиска второй половинки остаются сайты или приложения для знакомств. Роза Сябитова предупреждает, что на подобных площадках нужно вести себя осторожно. Ведущая посоветовала проверять паспортные данные и выводить человек на видео-контакт.

Сябитова при этом отвергла идею знакомиться в больнице, где все люди находятся в состоянии стресса. 

Как ранее рассказало "Утро", Сябитова заговорила о работе проституткой.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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