Ведущая шоу "Давай поженимся" рассказала о своем прошлом

Роза Сябитова критикует девушек, занимающихся эскорт-услугами, хотя признается, что когда-то и сама задумывалась о том, что зарабатывать своим телом. Однако к ней с такими интимными предложениями никто не обращался.

Сябитова считает, что вряд ли была бы успешной в этом деле, так как ее фигура далека от идеала. А возраст и дети мешали бы работе.

"Особенно в 90-е годы, когда у меня практически на хлеб не было денег. В те времена, признаюсь, у меня была мысля: "А может, в проститутки податься?" Но я понимала, что вряд ли стану успешной в этой области. С моим возрастом и при наличии двух детей трудно. Да и тело мое покоцано родами", - цитирует ведущую "Давай поженимся" Собеседник.

Сама Сябитова, похоже, гордится тем, что попала не телевидение сама, без помощи влиятельных покровителей. Олигархов, как добавила сваха, она не привлекала, так как в самом начале своей работы в передаче была не слишком привлекательна.

"С одной стороны, конечно, радостно. Никто не скажет, что я стала звездой телевидения через постель. Я вышла на телевизионный экран в 46 лет. Посмотрите на мои фотографии. Я была страшная!" – добавила Роза Сябитова в разговоре с журналистами.

Сейчас к Розе Сябитовой зрители относятся по-разному. Одни критикуют ее поведение на шоу "Давай поженимся", другие, наоборот, в восторге от чувства юмора и артистичности телезвезды.