Зрители "Давай поженимся" недовольны поведением ведущих

Роза Сябитова выставила на всеобщее обозрение видео с вечеринки, которую они с Ларисой Гузеевой когда-то устроили под Новый год. В ролике ведущие отплясывали, выпивали, а после сваха и вовсе залезла в штаны к одному из мужчин в студии. Роза Сябитова пыталась застегнуть брюки жениху.

Зрители от всего происходящего не могут отойти до сих пор. Они написали в передачу письмо с претензиями. Его Роза Сябитова зачитала вслух.

"Это же надо, две великовозрастные тетки Гузеева и Сябитова устроили вакханалию с пьянкой и эротикой, прикрываясь встречей Нового года", - написала одна из зрительниц.

Также поклонники "Давай поженимся" не могли обойти стороной тему взаимоотношений ведущих. Многим кажется, что Лариса Гузеева унижает свою соведущую.

"Лариса часто обижает Розу, делает это, как бы шутя, но на самом деле с ехидством", – заметил один из зрителей.

Поклонники в поведении Розы Сябитовой не видят ничего предосудительного. Они считают сваху отличной актрисой и восхищаются ее чувством юмора.

"Считаю, что Роза актриса, находится на своем месте", "Роза, вас любят, без вас передача будет не интересная!", "Роза , ты просто неповторимая", "Классные, веселые дамочки. Люблю вас смотреть", "Вообще все вы классные, отдыхаешь, когда смотришь вашу передачу", – написали подписчики в Инстаграм Сябитовой.

До этого Лариса Гузеева потеряла дар речи от большого достоинства жениха.