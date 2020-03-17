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В России определились с датой референдума по Конституции

Днем всеобщего голосования объявлено 22 апреля

В Кремле назвали дату референдума по поправкам в главный документ страны. Оставить свой голос за новую Конституцию каждый житель страны может 22 апреля. 

Избиратели должны будут ответить на один-единственный вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает его пресс-служба. 

Напомним, ранее ходили слухи о переносе голосования из-за коронавируса, однако в Кремле их опровергли. 

Ксения АНДРЕЕВА

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