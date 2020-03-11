Гузеева пошла против правил шоу "Давай поженимся"
Лариса Гузеева вмешалась в ход программы "Давай поженимся". Когда жених вышел к зрителям с выбранной невестой, она не стала поздравлять его, как обычно делает, а решила сразу разрушить возможный союз. Ведущая сказала, что девушка не пара герою шоу – мужчине лучше присмотреться к своей подруге, которая к нему не равнодушна.
После произошедшего жених, его приятельница и работники шоу начали разбираться с запутанной любовной историей в гримерке. Невесты, которую выбрал мужчина, рядом уже не было.
"Ну, у нас, конечно, никакой пары нет. Вы не пара. Вы вышли с той, которую одобрила Ольга. Ольга сидела здесь со слезами на глазах", – заявила Гузеева.
Как оказалось, между женихом-изобретателем и подругой, пришедшей его поддержать, когда-то был роман. Похоже, чувства девушки до сих пор не остыли, но признаваться в этом до передачи она не хотела, однако еще надеется на продолжение романа", передает РИА ФАН.
Зрители, посмотревшие передачу, не поняли чувств красавицы. Они считают, что она достойна большего, а жених даже не замечает ее.
"Она красивая, интересная, а он шланг какой-то. Ольга, ну его на фиг, не пара он Вам", "Лучше бы она себе на программе нового мужика поискала, чем бывшего сопровождать", "Мужик – тормоз, да еще и страшный, лысеющий, но строит из себя принца", – прокомментировали интернет-пользователи.
Ранее Лариса Гузеева онемела после откровений Розы Сябитовой о личной жизни.
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