Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Гузеева задрала платье невесты

Гузеева задрала платье невесты
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая "Давай поженимся" возмутилась отсутствием целлюлита у девушки

Лариса Гузеева подняла юбку одной из героинь во время эфира "Давай поженимся!". Заслуженная артистка РФ в шутку назвала россиянку сволочью из-за подтянутой фигурой. Длинноногая блондинка призналась, что ей 36 лет и она уже имеет пять детей. Лариса Гузеева оценила внешний вид героини: высокая девушка в коротком серебристом платье выглядела очень эффектно. 

"Вы хотите сказать, что вам 36 лет, и у вас, у сволочи, нет целлюлита? А ну идите сюда", – сказала Лариса Гузеева и приподняла платье девушки. Ведущая провела рукой по бедру героини перед потенциальным женихом. 

Отрывок из программы появился в инстаграм-аккаунте "Давай поженимся!".

"У сволочи нет целлюлита, Лорик жжет", "У вас! У сволочи нет целлюлита, ЛГ в своём стиле..", "Лариса страсть как любит женщин пощупать", – прокомментировали зрители поступок Гузеевой. 

Ранее "Утро" рассказало, как Ларису Гузееву обсмеяли за посуду. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей