Ведущая "Давай поженимся" возмутилась отсутствием целлюлита у девушки

Лариса Гузеева подняла юбку одной из героинь во время эфира "Давай поженимся!". Заслуженная артистка РФ в шутку назвала россиянку сволочью из-за подтянутой фигурой. Длинноногая блондинка призналась, что ей 36 лет и она уже имеет пять детей. Лариса Гузеева оценила внешний вид героини: высокая девушка в коротком серебристом платье выглядела очень эффектно.

"Вы хотите сказать, что вам 36 лет, и у вас, у сволочи, нет целлюлита? А ну идите сюда", – сказала Лариса Гузеева и приподняла платье девушки. Ведущая провела рукой по бедру героини перед потенциальным женихом.

Отрывок из программы появился в инстаграм-аккаунте "Давай поженимся!".

"У сволочи нет целлюлита, Лорик жжет", "У вас! У сволочи нет целлюлита, ЛГ в своём стиле..", "Лариса страсть как любит женщин пощупать", – прокомментировали зрители поступок Гузеевой.

Ранее "Утро" рассказало, как Ларису Гузееву обсмеяли за посуду.