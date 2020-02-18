Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Отстой и деревня": Гузееву обсмеяли за посуду

"Отстой и деревня": Гузееву обсмеяли за посуду
Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" не стала медлить с ответом

Лариса Гузеева рассказала, что столкнулась с критикой в "Инстаграм". Телезвезда опубликовала видео с эмалированной миской, после чего над ней начали смеяться поклонники. Как призналась сама Гузеева, подписчики завалили ее комментариями с критикой и стали называть "деревней".

Гузеева из-за сообщений разозлилась, но отказываться от посуды не собирается, так как она ее "приводит в восторг".

"Я обозлилась. Вчера мне 100 человек написали, что я отстой и деревня, потому что у меня посуда эмалированная. Так вот я хочу вам сказать, что у меня посуды разной-преразной очень много, но эмалированная посуда меня приводит в восторг. Это мое детство, это мое все", – рассказала Гузеева на видео. 

Ларисе Гузеевой регулярно достается от подписчиков. За жизнью ведущей "Давай поженимся" в "Инстаграм" следят более 1 млн. человек, часть из них ругают знаменитость из-за внешнего вида, поведения дочери и указывают на недостатки.

Сама Гузеева большинство сообщений игнорирует, но иногда не может сдержаться и дает отпор критикам. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей