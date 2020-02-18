Ведущая "Давай поженимся" не стала медлить с ответом

Лариса Гузеева рассказала, что столкнулась с критикой в "Инстаграм". Телезвезда опубликовала видео с эмалированной миской, после чего над ней начали смеяться поклонники. Как призналась сама Гузеева, подписчики завалили ее комментариями с критикой и стали называть "деревней".

Гузеева из-за сообщений разозлилась, но отказываться от посуды не собирается, так как она ее "приводит в восторг".

"Я обозлилась. Вчера мне 100 человек написали, что я отстой и деревня, потому что у меня посуда эмалированная. Так вот я хочу вам сказать, что у меня посуды разной-преразной очень много, но эмалированная посуда меня приводит в восторг. Это мое детство, это мое все", – рассказала Гузеева на видео.

Ларисе Гузеевой регулярно достается от подписчиков. За жизнью ведущей "Давай поженимся" в "Инстаграм" следят более 1 млн. человек, часть из них ругают знаменитость из-за внешнего вида, поведения дочери и указывают на недостатки.

Сама Гузеева большинство сообщений игнорирует, но иногда не может сдержаться и дает отпор критикам.