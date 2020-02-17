В гости к ведущей "Давай поженимся" пришла подруга в положении

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками в "Инстаграм" видео, на котором она сняла беременную знакомую. Приятельницей с большим животом оказалась блогер, которая помогает женщинам вернуть красоту. Сама же артистка призналась, что подруга очень помогла ей.

Ведущая "Давай поженимся" пообещала раскрыть всем секрет, который узнала от популярного блогера. "Сегодня ко мне приехала, завидуйте все, Анечка. Боже, она совершенно роскошная. Я потом вам всем расскажу", – говорит звезда экрана на видео.

Гузеева внимательно следит за своей внешностью. Несколько раз за прошлый год она ложилась в клинику, чтобы похудеть и стать моложе. Раньше, как признавалась артистка, она и вовсе голодала.

Экспериментирует Лариса Гузеева и с образом. Артистка становилась блондинкой, правда, после просьб поклонников вернулась к темному цвету волос.

Ранее Лариса Гузеева жестко прошлась по невесте в шоу "Давай поженимся".