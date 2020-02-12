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"Ротик надо поправить": Гузеева жестко прошлась по невесте

"Ротик надо поправить": Гузеева жестко прошлась по невесте
Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" прямо указала на недостатки героини

Лариса Гузеева не смогла удержаться от комментариев в адрес невесты программы. Когда девушка, пришедшая за женихом, заговорила о своей природной привлекательности, телезвезда разразилась жесткими замечаниями.

Артистка считает, что участнице "Давай поженимся" не помешала бы помощь специалистов.

"У меня своя красота, я не делаю уколов красоты…" – начала было невеста. Но Гузеева прервала ее и раскритиковала: "Лучше бы делали, деточка, в некоторые места, чем здесь гордиться. И ротик нужно поправить, в 31 год негоже с зубками такими. Чем гордитесь-то?" – обратилась она к девушке.

И сюрприз гостьи телезвезду не впечатлил. Участница программы предстала в образе Золушки и устроила для жениха своеобразный бал на сцене. Посмотрев на это, ведущая передачи высказалась не менее резко: "Короче, если ты не бальник, закрой свой умывальник".

Мнения зрителей разделились. Одни считают, что телезвезда была права, сказав правду, другие называют ее грубой.

"Неуважительно очень", "Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Просто спустили королеву с небес на землю", "Правильно сказала, зубы страшные, зато корона на голове", "Перебор! Девушку зачем обидела?", "Зря, Лариса, так грубо", – написали зрители в социальных сетях.

Ранее Лариса Гузеева прижалась к молодому спортсмену

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Дарья ПЕТРОВА

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