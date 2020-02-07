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"Шоу фриков": участниц "Давай поженимся" подняли на смех после танцев

"Шоу фриков": участниц "Давай поженимся" подняли на смех после танцев
Кадр youtube.com
Героини программы устроили шоу перед Ларисой Гузеевой

Участницы нового выпуска шоу "Давай поженимся" удивили зрителей своими сюрпризами. Одна из невест вышла на сцену в халате и начала вертеться вокруг метлы. Зажгла перед ведущими и вторая героиня. Претендентка на сердце жениха начала скакать по сцене, а потом решила сделать акробатический элемент – в этот момент подол ее платья задрался.

Все происходящее зрителей развеселило. Одни искренне поблагодарили участниц за яркое шоу, другие начали насмехаться над невестами и называть их "фриками".

Также в комментариях гадают, как ко всему происходящему относится Лариса Гузеева, которую они считают "серьезной женщиной".

"Давно так не смеялась", "Клевый выпуск. я смотрела и ржала на всю кВ", "Молодые, задорные и спляшут, и споют, жениху понравится хотят", "Шоу фриков", "Хоть одна веселая передача из тв", "Псих больница нервно курит в сторонке", "Маразм полный", "Показывают, как деградировало общество", "Где взяли столько фриков", "Где находят таких невест?" – высказались зрители в социальных сетях.

Необычные герои постоянно появляются в студии "Давай поженимся". Недавно Лариса Гузеева и Роза Сябитова пришли в ужас от откровенных танцев жениха. 

Дарья ПЕТРОВА

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