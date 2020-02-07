Героини программы устроили шоу перед Ларисой Гузеевой

Участницы нового выпуска шоу "Давай поженимся" удивили зрителей своими сюрпризами. Одна из невест вышла на сцену в халате и начала вертеться вокруг метлы. Зажгла перед ведущими и вторая героиня. Претендентка на сердце жениха начала скакать по сцене, а потом решила сделать акробатический элемент – в этот момент подол ее платья задрался.

Все происходящее зрителей развеселило. Одни искренне поблагодарили участниц за яркое шоу, другие начали насмехаться над невестами и называть их "фриками".

Также в комментариях гадают, как ко всему происходящему относится Лариса Гузеева, которую они считают "серьезной женщиной".

"Давно так не смеялась", "Клевый выпуск. я смотрела и ржала на всю кВ", "Молодые, задорные и спляшут, и споют, жениху понравится хотят", "Шоу фриков", "Хоть одна веселая передача из тв", "Псих больница нервно курит в сторонке", "Маразм полный", "Показывают, как деградировало общество", "Где взяли столько фриков", "Где находят таких невест?" – высказались зрители в социальных сетях.

Необычные герои постоянно появляются в студии "Давай поженимся". Недавно Лариса Гузеева и Роза Сябитова пришли в ужас от откровенных танцев жениха.